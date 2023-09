Per il quarto anno consecutivo il Comune di Fasano è riuscito ad accedere al contributo del MiC -Ministero della Cultura, ottenuto nell’ambito del finanziamento previsto per le biblioteche pubbliche per l’acquisto di libri a valere sul «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» a sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria.

In virtù del possesso dei requisiti fissati dal ministero, nonché grazie alla regolarità della rendicontazione presentata dall’Ente nelle precedenti edizioni del bando, il Comune può beneficiare anche quest’anno del contributo, che ammonta a € 8.464 15, previsto per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20mila volumi.

Dopo i numerosi libri di diversi generi e per ogni fascia d’età, tra cui quelli adatti a studenti con bisogni educativi speciali (BES), quelli per la prima infanzia, le graphic novel e i fumetti, acquistati con i fondi del 2020-21-22, l’assessorato alla Cultura ha deciso accogliere i suggerimenti dei fruitori della biblioteca comunale «Ignazio Ciaia», fornendoli di uno strumento per poter esprimere la propria opinione con un sondaggio web, con scadenza il 14 settembre 2023.

«Anche quest’anno siamo lieti di poter usufruire di questo importante contributo per l’acquisto di libri – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. Sono fondi molto importanti per la biblioteca, soprattutto utili al fine di rifornire il nostro patrimonio librario, tenendo conto dell’imminente apertura della nuova biblioteca di comunità. Al fine di dotare la biblioteca di libri sempre più vicini ai gusti dei lettori, abbiamo predisposto un sondaggio web che ci permetterà di scegliere con più accuratezza i testi da acquistare con il contributo del MiC».

Per partecipare al sondaggio CLICCA QUI entro e non oltre il 14 settembre 2023.

