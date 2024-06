Joe Biden non parteciperà alla cena che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella offrirà questa sera al Castello Svevo di Brindisi per i leader del G7.

Fonti della sicurezza hanno comunicato all’Ansa che il presidente americano è affaticato a causa dei numerosi impegni recenti. Questa è la sua seconda visita in Europa in meno di una settimana.

“Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena”: con queste parole, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commentato l’assenza del presidente americano Joe Biden alla cena ufficiale organizzata al G7. L’evento, che si terrà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vedrà la partecipazione dei leader delle principali economie mondiali.

Durante un briefing, Jean-Pierre ha spiegato che il presidente Biden avrà un’agenda fitta di incontri e sessioni di lavoro durante la sua permanenza in Italia. “Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete. Il presidente sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia”, ha aggiunto la portavoce.

L’assenza di Biden alla cena ufficiale ha suscitato qualche attenzione mediatica, ma Jean-Pierre ha sottolineato che il presidente sarà attivamente coinvolto in altre attività cruciali del vertice. La sua agenda comprende una serie di colloqui bilaterali e partecipazioni a sessioni strategiche che trattano temi di grande importanza globale, dalla sicurezza internazionale alla cooperazione economica.

Il G7, che si svolge quest’anno nella struttura fasanese di Borgo Egnazia, Brindisi, rappresenta una piattaforma fondamentale per la discussione di questioni globali urgenti e per il rafforzamento delle relazioni tra le principali economie mondiali. La presenza di Biden, anche se non a tutti gli eventi sociali, è vista come un segnale dell’impegno continuo degli Stati Uniti nel contribuire alle deliberazioni e agli accordi strategici del summit.

La portavoce ha concluso ribadendo che, nonostante l’assenza alla cena, il presidente Biden sarà completamente immerso nelle attività del G7, garantendo la partecipazione attiva degli Stati Uniti ai dialoghi e alle decisioni che emergeranno durante il vertice.