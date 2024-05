Nella serata di oggi, intorno alle 22:15, un blackout improvviso ha colpito il lungomare di Brindisi, lasciando l’area al buio per circa 30 minuti. Ciò ha creato un’atmosfera insolita, quasi surreale, mentre i residenti e i visitatori si ritrovavano immersi nell’oscurità appena mitigata dai numerosi esercizi di ristorazione della zona.

Un blackout lungo quanto insolito che non può non chiamare alla mente che la città di Brindisi, un tempo capitale della produzione di energia, vive un periodo buio anche per la crisi determinata dal progressivo disimpegno dalle fonti tradizionali di energia, senza che si intraveda ancora una reale alternativa che possa lenire gli effetti deleteri in termini di occupazione.

Altra considerazione riguarda il G7 in arrivo tra poco più di due settimane. Brindisi, con il suo patrimonio storico e la sua importanza strategica, si troverà sotto i riflettori internazionali. Un’interruzione prolungata dell’elettricità in quei giorni potrebbe avere ripercussioni non solo sull’immagine della città, ma anche sull’efficienza delle operazioni logistiche in vista dell’importante summit.