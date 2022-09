“In Puglia stiamo facendo battaglie durissime contro la criminalità organizzata, ma prendere atto che un compagno di partito (o ex compagno di partito), che fa campagna elettorale contro il PD, ha accanto persone che in queste ore hanno avuto serissimi problemi con la giustizia, ci preoccupa molto.

Spero che Amati chiarisca nel più breve tempo possibile il rapporto che ha con queste persone e che la smetta di fare campagna elettorale contro il Partito Democratico”.

E’ quanto dichiarato oggi pomeriggio ad Ostuni dall’On. Francesco Boccia a margine di un incontro del Partito Democratico.

Boccia chiarisce che si riferisce alla richiesta per l’autorizzazione per svolgere l’iniziativa di Sabato scorso al Parco Maniglio di Brindisi che sarebbe stata prenotata da una persona arrestata 24 ore dopo dalla DDA nell’ambito dell’inchiesta per “tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso” alla Festa del Casale.

All’incontro presieduto proprio da Amati, hanno partecipato l’ex vicesindaco Salvatore Brigante, i consiglieri comunali Antonino, Elefante, Vadacca, D’Onofrio. l’ex consigliere M5S Gianluca Serra e l’ex consigliere Colella.

“E’ finito il tempo della tolleranza – ha chiosato Boccia. “E’ stato superato ogni limite. E’ molto grave quello che sta facendo Fabiano Amati; è fuori dal PD se fa campagna elettorale contro il PD. Non consentiamo a nessun dirigente o ex dirigente del partito infangare la comunità del Partito Democratico”.

L’intervista di Boccia: