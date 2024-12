Si ripete anche quest’anno il progetto denominato “Botti Sicuri”, messo in campo dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez.di Brindisi, che è una campagna di sensibilizzazione verso gli alunni delle scuole sia Medie che Superiori per evitare incidenti durante il periodo natalizio.

Nella giornata del 5 dicembre, c’è stato un incontro formativo con gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani” nella sede del Ferraris in via Adamello nell’aula magna, su richiesta dell’ideatore del progetto il Cons.Naz. dell’A.N.VV.F. Maurizio Saponaro, in stretto contatto col referente scolastico Prof.Francesco Spada. La nostra tradizione è quella che a dicembre si deve addobbare l’albero di natale, creando così una bella atmosfera nelle nostre case, ma ciò può nascondere anche dei pericoli. Infatti, nel periodo natalizio si riscontra un aumento degli incendi in appartamento spesso causati proprio dall’albero di Natale. Dovuto a un malfunzionamento delle lucette, o all’eccessiva vicinanza a fonti di calore, o alla cattiva qualità dei materiali con i quali è realizzato, ed ecco che un giorno di festa si può tramutare anche in tragedia.

Affinchè ciò non accada è opportuno seguire tutti i suggerimenti che ha dato il relatore dell’incontro Maurizio Saponaro, facendo vedere anche un video dove un corto circuito dovuto a queste catene luminose, ha provocato un incendio della stanza in soli 48 secondi, poi ha spiegato anche le cause di come avvengono gli incidenti dovuti ai botti di capodanno, e di come riconoscere quelli legalmente autorizzati alla vendita, come usarli e come conservarli, con l’ausilio anche delle slide e dell’assistenza tecnica della Tesoriera dell’ANVVF. Stefania Stefanelli.

Durante l’incontro c’è stato l’intervento clou, con una testimonianza di Antonio Cassano, dove all’età di 18 anni a causa di un ordigno di costruzione artigianale, ha perso una mano, la vista e ustioni in varie parti del corpo, descrivendo dettagliatamente come avvenne il fatto e rimarcando ai ragazzi tutte le conseguenze che ne derivano. Un’altra testimonianza è stata fatta dal già CapoReparto dei VV.F. Antonio Zacheo descrivendo alcuni interventi importanti fatti proprio nel periodo natalizio, dovuti agli incendi causati sia dagli alberi di natale che dai botti. Il messaggio forte che abbiamo voluto dare ai ragazzi ci racconta Maurizio Saponaro, è quello di evitarne l’uso, o se proprio li dobbiamo utilizzare di prestare la massima attenzione su come manovrarli, rendendoli così consapevolmente coscienti del loro operato. Gli alunni hanno apprezzato tutti questi consigli ricevuti, accogliendoli con un grande applauso finale.