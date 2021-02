La Boxe Iaia Brindisi non si ferma mai.

Domenica 7 febbraio nella centralissima piazza Mercato, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà il nuovo evento Boxe Iaia Open Day, al quale sono invitati a partecipare uomini e donne di ogni fascia di età del polo cittadino.

L’iniziativa del Maestro Carmine Iaia è finalizzata ad offrire un piccolo contributo volto ad aiutare la cittadinanza a gestire il disagio emozionale generato da Covid-19 attraverso lo Sport, ed in particolare il Pugilato.

La particolare situazione sanitaria e le misure di contenimento adottate per fronteggiare l’Emergenza Epidemiologica hanno portato alla chiusura di palestre e centri sportivi per molti mesi, da qui l’idea di praticare allenamenti all’aperto in piena sicurezza e nel rispetto dell’ultimo DPCM.

Sarà una giornata dedicata all’insegnamento delle tecniche di base del Pugilato, con possibilità di apprendere i meccanismi di difesa personale, ma soprattutto è intenzione del Maestro Iaia far sperimentare con mano i benefici psico-fisici degli allenamenti.

Le attività saranno praticate nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcuna assembramento e sarà a cura del maestro e dei suoi collaboratori vigilare affinché tutti i partecipanti osservino le prescrizioni anti-covid, sia prima che durante l’allenamento.

L’evento è promosso al titolo gratuito e, come di consueto, l’occasione sarà gradita per veicolare, attraverso la Noble Art, messaggi contro ogni forma di violenza, in particolare contro la violenza sulle donne e contro il bullismo.

La Boxe Iaia Brindisi vi aspetta numerosi il 7 febbraio 2021 dalle 10 alle 12, in piazza mercato, a due passi dalla palestra, sita in via Giuseppe Pisanelli, n 3. Per info e prenotazioni Maestro Carmine Iaia: 347/94.28.957.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Boxe Iaia Brindisi