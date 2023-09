Al via a Brindisi 2 nuovi percorsi di accelerazione di “Bravo Innovation Hub”, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. Il progetto è realizzato nell’ambito dell’Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU ed è alla sua terza edizione, dopo i successi dei programmi “+Turismo +Cultura” e “Agrifood”.

Nel corso del pomeriggio, presso la Sala Conferenze Autorità Portuale – Piazza Vittorio Emanuele II 7, saranno presentati in dettaglio i due programmi “Tecnologie per transizione 4.0” e “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità”, e i progetti delle 20 startup che, nella sede di Palazzo Guerrieri, per 12 settimane seguiranno i percorsi sotto la guida di LVenture Group Spa, The QUBE Srl e CETMA.

AGENDA DEI LAVORI

16:30 Registrazione dei partecipanti e accrediti

17:00 Saluti istituzionali

Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

Luciano Loiacono, Assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi

17:15 Bravo Innovation Hub Brindisi, presentazione programmi di accelerazione

Roberto Pasetti, Responsabile Imprenditorialità, Invitalia

Roberto Magnifico, Membro del Cda di LVenture Group e partner di Bravo Innovation Hub

17:45 Tecnologie per transizione 4.0: scenari e startup 2023

Luciano Belviso, CEO e Fondatore Blackshape

Video presentazione delle startup protagoniste del programma

18:00 Turismo, cultura, wellness e sostenibilità: scenari e startup 2023

Mariarita Costanza, CEO e Fondatrice di Everywhere

Video presentazione delle startup protagoniste del programma

18:15 Conclusioni

Federica Garbolino, Responsabile Comunicazione Promozione e Servizi, Invitalia

Modera l’evento:

Bianca Chiriatti, Gazzetta del Mezzogiorno

18:30 Aperitivo di networking