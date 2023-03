Domenica 26 febbraio l’esito delle primarie del PD ha riconosciuto Elly Schlein nuova segretaria del Partito Democratico.

Le auguriamo buon lavoro e guardiamo con attenzione a quanto metterà in atto.

Abbiamo avuto il piacere di conoscerla e apprezzarla già nel 2016.

L’allora Europarlamentare non esitò a venire a Brindisi a supportare la nostra campagna elettorale e il nostro candidato sindaco Riccardo Rossi.

Ne’ indugio’ un attimo a supportarci perché nel nostro programma di temi ambientali, di politiche sociali, di genere e lavorative, per citarne alcuni, si riconosceva appieno.

Buon lavoro segretaria Elly!

Brindisi Bene Comune