Ha preso il via il il 23 Luglio la terza edizione di “InSuperAbile – La staffetta dell’inclusione”, un percorso di solidarietà di 1.000km lungo la Via Francigena, con tappa d’inizio da La Verna per poi attraversare 6 regioni, dalla costa adriatica all’entroterra, con punto focale a Brindisi per concludersi a Santa Maria di Leuca.

L’obiettivo? Superare insieme ogni tipo di disabilità e portare un messaggio di Ri-partenza e Ri-nascita.

Un appassionante viaggio attraverso borghi e città di straordinaria bellezza nel quale gruppi di persone con particolari fragilità si passeranno un simbolico testimone, portando un messaggio di inclusione e speranza.

L’allegra comitiva, dall’energia contagiosa e che lungo le varie tappe vede il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore, giungerà a BRINDISI il 5 Agosto alle ore 19.00 e verrà accolta dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade presso lo Statio Peregrinorum dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie, la Casa di Quartiere in Via Giovanni Tarantini 35.

All’interno del bene monumentale, divenuto meta per i pellegrini, viandanti e camminatori, ci sarà il momento di benvenuto in città, con l’apposizione dei Sigillum sulle credenziali del pellegrino, la consegna del Testimonium e il racconto delle testimonianze in cammino.

Insieme a Brindisi e le Antiche Strade ci saranno anche gli amici e partner di FIAB Brindisi, che si unirà in bici col gruppo per la tappa Monopoli-Brindisi, l’associazione Il Bene Che Ti Voglio, il progetto WineAut e la Cantina Risveglio Agricolo.

Chi volesse unirsi alla staffetta d’ “INSUPERABILE” può andare in BICI il 5 agosto da MONOPOLI a BRINDISI contattando la FIAB Brindisi, con il Presidente Michele D’Anna al 3471107586, per chi invece volesse CAMMINARE il 6 Agosto con il gruppo “INSUPERABILE” per un tratto da BRINDISI a TORCHIAROLO, con partenza alle 8.30 dal Murales “Brindisi città crocevia di rotte percorsi e cammini” all’incrocio di via provinciale per lecce e via del mare, può contattare con un messaggio whatsapp il Direttore dell’Accademia degli Erranti – aps Brindisi e le Antiche Strade, al 3881130368 (Antonio Melcore)

Vi aspettiamo per condividere un’esperienza speciale…in cammino

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere