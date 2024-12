L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere dell’Ex Convento delle Scuole Pie, propone insieme a Slow Food Brindisi, Casa di Quartiere Minimus, Casa di Quartiere San Bao, Brvndisivm Historica aps-ets, Fiab Brindisi, Artisti, Presepisti, Artigiani e altre realtà, un ricco e qualificato calendario d’iniziative dal titolo “L’INVERNO ERRANTE: PASSEGGIANDO TRA GUSTO E ARTE” dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

La programmazione che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e che rientra nel programma “Brindisi e il Natale diffuso” prevede numerose attività che si svolgeranno presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Nell’atmosfera natalizia del Chiostro, con gli allestimenti a cura di Brindisi e le Antiche Strade, l’associazione organizzatrice prevede in stretta sinergia con Slow Food Brindisi nelle date 6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 dicembre con i seguenti orari il venerdì e il sabato dalle 17:00 alle 21:30 e la domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 le seguenti attività:

I Mercati della Terra con espositori con possibilità di acquisto dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici di qualità e laboratori con degustazione (8 dicembre ore 17:00 Dolce come il Miele, 14 dicembre ore 18:00 Impariamo a fare li ‘ncartiddati e purcidduzzi, 21 dicembre ore 18:00 La bontà delle malerbe e 22 dicembre ore 18:00 Dio come ti Olio) e i Mercati dell’Arte che vedono il coinvolgimento di artigiani, hobbisti e presepisti che metteranno in mostra la propria creatività.

Per i Laboratori a cura di SlowFood occorrerà prenotarsi obbligatoriamente al numero 3514590090 (Messaggio Whatsapp con nominativi e indicazione data laboratorio).

Per laboratori a cura di Brindisi e le Antiche Strade (6 dicembre ore 17:00 Rum, Ron, Rhum e Cacao, 13 dicembre ore 17:00 I dolci con la pasta di mandorla, 14 dicembre ore 17:00 Biscotti natalizi per bambini) occorrerà prenotarsi obbligatoriamente al numero 3881130368 (Messaggio Whatsapp con nominativi e indicazione data laboratorio).

Per i più piccoli ci sarà l’incontro con Babbo Natale, Mamma Natale e il Folletto Aiutante nei giorni 7-12-13-21 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00 e uno con la Befana, la mattina dalle 10:00-12:00 del 6 gennaio.

Occasioni per musica, teatro, rievocazioni storiche, tradizioni e lettura nelle seguenti giornate:

– Venerdì 6 dicembre, ore 19:00 SPETTACOLO MUSICALE-TEATRALE “IL CANTO DI NATALE” opera di Charles Dickens in chiave Jazz con musica dal vivo fisarmonica e piano con voce cantante. A cura di Tony Bottazzo e Francesco Sciascia, Compagnia teatrale AttoTerzo. Ingresso Gratuito.

– Sabato 7 dicembre, ore 19:30: CONCERTO “SECCA D’ACQUA”, Il concerto di Vincenzo Maggiore e Giancarlo Pagliara, voce e piano, porta alla luce un nuovo lavoro di canzoni inedite e citazioni musicali ispirate alla tradizione marinaresca, con la partecipazione di Francesco Romanelli. Ingresso gratuito.

– Giovedì 12 dicembre, ore 17:00: HANNO VINTO I BAMBINI, presentazione libro di GIANLUIGI COSI. Filastrocche e canzoni d’autore con le illustrazioni di Enzo De Giorgi. Ingresso gratuito.

– Sabato 14 dicembre, dalle ore 17:30-20:30: IL PRESEPE MEDIEVALE DEL GRECCIO – I Pellegrini della Francigena in cammino, rievocazione storica a cura di BRVNDISIVM HISTORICA aps-ets in collaborazione con la Casa di Quartiere Minimus.

– Sabato 14 dicembre, ore 20:45: CONCERTO “NOTTE DI PACE – SUI PASSI DELLA FEDE”, cura di RUAHart Artistic Worship. Ingresso gratuito.

– Domenica 15 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00 “PINZIERI TI NATALI ed. 2024” con Franco Libardo Mina Pisani, Maurizio Saponaro e Giuliana Rizzo. Ingresso gratuito.

– Venerdì 20 dicembre, ore 17:30: TOMBOLATA DI COMUNITÀ, un’occasione di divertimento e convivialità.

– Sabato 21 dicembre, ore 19:00: CANTI E BALLI TRADIZIONALI, con il gruppo “Addu Sciamu Sciamu” Casa di Quartiere San Bao e “Sang’Amaru”.

– Domenica 22 dicembre, alle ore 10:00: LA BICICLETTATA NATALIZIA, insieme alla FIAB BRINDISI e Casa di Quartiere Minimus, partenza da Piazza Vittoria tutti. Tutti in bici indossando abiti natalizi, cappellini e vestiti di babbo natale, maglioni tematici.

– Domenica 22 dicembre, alle ore 19:30: CONCERTO “INTRA ALLU CORE TE LA TERRA STAE”, lo spettacolo musicale “Intra allu core te la terra stae” nasce come iniziativa dell’Associazione di Monia Politi “#UnChimicoonTheRoad”, in collaborazione con il chitarrista Enrico Caiffa e la cantante Eugenia Marzano. Ingresso gratuito.

– Lunedì 6 gennaio, alle 10:15: IN BICICLETTA RAGGIUNGIAMO LA BEFANA, insieme alla FIAB BRINDISI e Casa di Quartiere Minimus, partenza da Piazza Vittoria. Tutti in bici indossando qualcosa di divertente per raggiungere la BEFANA presso il Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie.

Alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche, v’invitiamo a seguirci su nostri canali social facebook e instagram: Brindisi e le Antiche Strade.

Come A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nonché Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, anche quest’anno, abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un programma che potesse far splendere l’Ex Convento delle Scuole Pie tra atmosfere natalizie, gusto e arte, proponendo attività che potessero spaziare dai prodotti agroalimentari e artigianali di qualità, a varie forme d’arte, alla promozione delle tradizioni popolari con canti e balli tipici e alla lettura.

Con la speranza di poter illuminare l’animo di chi parteciperà ai varie eventi e di riscaldare il cuore di tutte le genti che respireranno insieme a noi l’atmosfera natalizia, in una location spettacolare invitiamo la cittadinanza a partecipare.

A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum