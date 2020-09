Oggi Lunedì 7 Settembre, alle ore 16:00, presso il muro individuato tra l’inizio di Via del Mare, incrocio con Via Porta Lecce e Via Bastioni San Giacomo, l’Associazione Brindisi e le Antiche Strade, con i suoi volontari, ha provveduto al fissaggio del banner riguardante i lavori del Murales “Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini” un progetto “work in progress”che vede coinvolti gli alunni ed i docenti del Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” Brindisi, Viva la Gente e la scrivente associazione, nell’ambito delle attività del Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti, che avrà sede presso l’Ex Convento delle Scuole Pie nell’ambito del programma dell’amministrazione comunale “Riusa Brindisi”.

I Lavori del murales, iniziati questo inverno e poi interrotti a causa del lock-down, riprenderanno appena sarà possibile procedere alla calendarizzazione degli interventi, nel pieno rispetto della normativa per il Covid-19 e del distanziamento sociale. Per non lasciare il muro spoglio si è deciso di abbellirlo con un banner che descrive il progetto mostrando il bozzetto dell’opera che lì verrà realizzata: un racconto visivo dei cammini, che da Canterbury, passando per Roma, raggiungono Brindisi per terminare a Gerusalemme.

Il tema dell’opera non poteva che andare incontro a quella che è la vocazione storica e culturale della città. Il ruolo di Brindisi quale crocevia delle principali vie dell’Antichità come la via Appia e la via Francigena ed il Cammino del mare con la Rotta da Brindisi a Gerusalemme, dal diario di un pellegrino del 1228.

Si potranno apprezzare i maggiori monumenti brindisini legati a questi itinerari storici, quali: Le Colonne Romane, Il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, Santa Maria del Casale, La Fontana Tancredi, ma anche il Porto di Brindisi, con il tracciato dell’Appia e della Francigena. Di sfondo i riferimenti alla Cattedrale di Canterbury da dove parte la Francigena, il Colosseo di Roma per la via Appia, e per Finire la Terra Santa, con l’antico porto di San Giovanni D’Acri che conclude la Rotta del Mare.

L’Associazione

Brindisi e le Antiche Strade