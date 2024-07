Il Brindisi Football Club comunica che la Co.Vi.So.D. ha approvato la richiesta di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D per la Stagione 2024-25. Dunque, l’istruttoria relativa alla richiesta si è conclusa con esito positivo a valle della valutazione della documentazione fornita dalla società. La dirigenza ha lavorato intensamente per adempiere a tutti gli obblighi richiesti, inclusa la chiusura delle molteplici e gravose vertenze con i tesserati delle stagioni precedenti.

Il club desidera ringraziare nuovamente i tifosi per il loro ininterrotto sostegno. Con la conferma dell’iscrizione, il Brindisi FC è ora focalizzato sullo sviluppo di un progetto tecnico e sportivo credibile e strutturato.

«Siamo ufficialmente iscritti alla D», ha dichiarato Giuseppe Roma, presidente del Brindisi Football Club, «un risultato che vale quanto la vittoria di un campionato perché ci permette di ripartire con basi tecniche e societarie nuove ma soprattutto con rinnovato entusiasmo. È il calcio brindisino che tira un sospiro di sollievo dopo mesi di sfiducia e disarmo. Gli strascichi del passato non sono del tutto superati ma un passo significativo è stato fatto e desidero condividere questo obiettivo con ogni componente del sodalizio ma soprattutto con i nostri tifosi che aspettiamo al Fanuzzi per essere testimoni e protagonisti insieme di un altro pezzo della storia biancazzurra. Ora lavoriamo per presentarci ai blocchi di partenza con una squadra competitiva e non pensiamo a quanto dura sarà la salita. Tutti insieme possiamo farcela».

Il centrocampista centrale Ciro Lucchese è un nuovo giocatore del Brindisi Football Club, edizione 2024-25. Tanta qualità ed esperienza per il centrocampo di mister Monticciolo: la scorsa stagione nell’Acireale, il giocatore, classe 1996 originario di Grottaglie, ha esordito nelle giovanili del Parma nel 2014-15, poi la parentesi nella Cavese nella stessa stagione, con 16 presenze e due reti, e la convocazione al “Torneo di Viareggio” con la rappresentativa di D. Poi una stagione a Campobasso, per lui 14 presenze e una rete e l’accesso ai playoff. E ancora Potenza, Altamura e Palmese. A luglio 2021 il ritorno in Puglia nelle file del Fasano, poi a ottobre la firma di un biennale con l’Altamura e nel 2022-23 ancora un’esperienza pugliese con la maglia del Bitonto.

Approda al Brindisi Football Club una vecchia conoscenza di mister Alessandro Monticciolo: si tratta di Saverio Dellino, esterno d’attacco classe 1999 originario di Bari. Recenti trascorsi nella Gelbison agli ordini del tecnico brindisino, Casarano dal 2021 e Fasano nella stagione 2020-21. Poi tanta serie C: l’esterno sinistro ha infatti vestito le maglie del Matera, società in cui è cresciuto calcisticamente e in cui ha debuttato tra i professionisti, e del Bisceglie. Da segnalare anche una parentesi nel 2017 nella Primavera della Spal, con cui ha disputato da titolare la “Viareggio Cup” mettendo a segno due gol.

Ufficio stampa Brindisi Football Club