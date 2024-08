Forze nuove tra i pali per il Brindisi FC. Si tratta di Simone Palmisano, classe 2006, nato a Martina Franca. Cresciuto nella scuola calcio Esperia di Monopoli, nel 2022 si trasferisce a Bari dove disputa la sua prima stagione in biancorosso nell’under 17 di Luigi De Simone, quindi l’anno successivo difende i pali della formazione Primavera agli ordini di mister Federico Giampaolo. Il Brindisi FC dà il benvenuto al nuovo giovane portiere biancazzurro.

Terzo giorno di open day allo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, il laboratorio che porterà alla formazione del settore giovanile, nella sua complessa articolazione. Un successo di partecipazione che si ritrova anche nelle prove di oggi, riservate agli under 14 (nati nel 2011) e agli under 11 e 10 (nati nel 2014-2015). Banco di prova una partita sul manto del “Fanuzzi” con 30 ragazzi under 14 e 40 tra under 11 e under 10. Il programma degli open day procede infatti verso fasce di età a mano a mano più giovani fino a concludersi venerdì prossimo con i pulcini e i primi calci.

«Stiamo procedendo con il programma – ha detto il responsabile del settore giovanile, Claudio Zullino – ed è un grande sforzo perché i partecipanti sono tanti e non è semplice fare valutazioni, specie per i più piccoli. Chiaramente ogni fascia è osservata con un metro differente. Ma l’entusiasmo di questi ragazzi ripaga del lavoro, siamo nel pieno di un’onda di energia che è contagiosa. Quello dei più piccoli è il calcio senza schemi, il calcio vero, del puro divertimento. Siamo contenti anche perché possiamo contribuire alla ricostruzione di un settore completo in ogni rango, un segnale chiaro che la società vuole dare assumendo le categorie giovanili non un dovere ma l’asse centrale del progetto».

Ufficio stampa Brindisi FC