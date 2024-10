Il Brindisi FC rivede la sua dotazione under. Nelle ultime ore hanno firmato per il sodalizio biancazzurro Luca Canale e Vilson Nikolli, entrambi classe 2004. La società comunica anche di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore under Mattia Tessitore (2005), che ringrazia per l’impegno profuso e cui augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Luca Canale, pescarese terzino destro cresciuto nelle giovanili del Pescara e balzato all’attenzione dopo l’ottima stagione 2022-23 giocata con la maglia del Vastogirardi in serie D, lo scorso anno si è diviso tra le piazze di Piacenza e Chieti: esterno di grande corsa e piedi buoni, la stagione con il Vastogirardi gli ha permesso di conquistare un posto nella Nazionale della LND, allenata dall’ex Juve Giannichedda, e partecipare al prestigioso Torneo di Viareggio.

Vilson Nikolli, nato a Martina Franca e di origini albanesi, è cresciuto nella scuola calcio Esperia di Monopoli per poi vestire la maglia rossoverde della Polimnia in Promozione e contribuire alla vittoria del campionato nella stagione 2021-22. Quindi il salto di categoria e due stagioni in D con il Martina Calcio, valse in tutto 48 presenze e ottime prestazioni fatte di corsa e combattività.

Il Brindisi FC dà il benvenuto ai nuovi tesserati augurando loro di crescere e di contribuire ai successi biancazzurri.

Ufficio stampa Brindisi FC