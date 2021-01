Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento.

“La decarbonizzazione non sia solo una bandiera ideologica. È dovere del Governo regionale fare tutto il possibile affinché all’area di Brindisi, esclusa dai beneficiari del Just Transition Fund, siano destinate le risorse che le spettano, anche a titolo di risarcimento per le pesanti conseguenze dello sfruttamento energetico di combustibili fossili. Per questo ho presentato una mozione che impegni la Giunta Emiliano a battersi per l’inclusione della provincia brindisina tra i destinatari dei fondi europei stanziati per la transizione energetica e ambientale.

È paradossale che resti fuori proprio Brindisi, che ha fondato l’economia degli ultimi trent’anni sulla produzione di energia dal carbone e che ha pagato un prezzo altissimo per lo sviluppo industriale del Paese, in termini di consumo del suolo e di inquinamento.

Non possiamo accontentarci delle briciole, ossia dei fondi destinati alla dotazione infrastrutturale dell’area portuale di Capobianco, in vista della trasformazione in zona franca doganale. All’area brindisina serve un’iniezione massiccia di risorse, che le consentano davvero di uscire dalla schiavitù del carbone e di ricostruire la propria economia su basi nuove, partendo dalla bonifica delle porzioni di territorio ancora recuperabili”.

/comunicato