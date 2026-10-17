La città si prepara a tornare al centro del confronto nazionale e internazionale sul turismo extralberghiero.

Al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti fieristici italiani dedicati al settore turistico, l’assessore Giuseppe De Maria ha presentato, in rappresentanza del Comune di Brindisi, la BTE Puglia 2027, seconda edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero, nello stand della Regione Puglia.

La BTE Puglia 2027, promossa da AIGO Confesercenti Puglia e organizzata da Confesercenti della provincia di Brindisi, si terrà dal 4 al 6 marzo 2027 a Palazzo Granafei-Nervegna e, eccezionalmente per questa edizione, si allargherà anche al foyer del Teatro Verdi di Brindisi, ampliando gli spazi espositivi a disposizione di operatori e visitatori.

«Come Amministrazione comunale crediamo fermamente nel valore di questa iniziativa e abbiamo scelto di sostenerla anche nella sua seconda edizione», ha dichiarato l’assessore Giuseppe De Maria nel corso della presentazione a Rimini. «La manifestazione riunirà operatori dell’ospitalità extralberghiera, imprese, buyer nazionali e internazionali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo universitario, con un programma dedicato agli incontri commerciali, alla formazione e all’innovazione dei servizi turistici. L’edizione 2027 vedrà inoltre un ampliamento degli spazi, grazie alla disponibilità del foyer del Nuovo Teatro Verdi, destinato ad accogliere un’area espositiva dedicata ai Comuni, con particolare attenzione ai centri minori e alle destinazioni dell’entroterra pugliese.»

La presentazione al TTG di Rimini si è articolata in due appuntamenti, ospitati rispettivamente nello stand nazionale di Confesercenti, alla presenza del presidente nazionale AIGO Claudio Cuomo, e nello stand della Regione Puglia.

Nel corso delle presentazioni sono stati ricordati i risultati della prima edizione, che ha registrato oltre 900 incontri B2B, 16 buyer nazionali e internazionali, 20 convegni tematici, il coinvolgimento di 14 Comuni e 5 Distretti Urbani del Commercio, oltre alla partecipazione di cinque associazioni nazionali di categoria.

Numeri che, come evidenziato dal presidente regionale AIGO Michele Piccirillo, confermano l’interesse per una manifestazione specializzata in un comparto sempre più rilevante per l’economia turistica pugliese.

La partecipazione al TTG è stata un’occasione importante per promuovere la crescita della BTE Puglia e di rafforzare, attraverso l’accoglienza di eventi di settore, il ruolo di Brindisi come destinazione culturale e turistica.