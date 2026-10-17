Alcuni rappresentanti della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana accompagnati dal Presidente provinciale di Brindisi Comm. Dott. Stanislao Schimera, nella mattinata odierna, sono stati ricevuti dal Prefetto di Brindisi S.E. Dott. Guido Aprea; l’incontro è promosso dalla presidenza nazionale della Fondazione e accompagnato dai saluti del Presidente Prefetto Cav. di Gran Croce Francesco Tagliente.

Nella circostanza, si evidenziavano i vari progetti da sviluppare tra cui quello specifico, di prossima realizzazione che si concentra sul valore del Tricolore e dei Simboli repubblicani; avendo principalmente un obiettivo educativo, avvicinando i bambini delle scuole dell’infanzia locali, come avvicinare ai concetti di identità nazionale, convivenza civile e rispetto dei singoli patri, adattando i contenuti attraverso il gioco e narrazioni semplici adatte alle loro fascia d’età.

Inoltre, si ribadiva l’obiettivo delle visite istituzionali come valorizzazione del territorio creando una rete di competenze e eccellenze locali, la promozione dei valori della Costituzione, della legalità e della cittadinanza, con la speranza di garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni e rafforzando il legame tra gli Insigniti OMRI impegnati nel sociale, nella cultura e nel lavoro.

A conclusione dell’incontro, profondamente cordiale, il Sig. Prefetto di Brindisi ha ringraziato per la cortese visita ed ha salutato i rappresentanti della neocostituita Fondazione, con i migliori auguri di buon lavoro.

A ricordo il Presidente del Comitato Provinciale Dott. Schimera ha donato al Sig. Prefetto una ceramica commemorativa, ringraziando per la gentile disponibilità e accoglienza istituzionale.

Segreteria Fondazione Insigniti OMRI

Comitato Provinciale di Brindisi