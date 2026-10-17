C’è aria di grandi sfide al Pala Vigna Marina. Dopo la splendida e convincente vittoria conquistata sul taraflex di Imola, la Olio Pantaleo Fasano torna tra le mura amiche per la 4ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco. Il morale è alto, le certezze aumentano e l’obiettivo è dare continuità ai propri risultati davanti al pubblico di casa.

L’avversario di turno, tuttavia, è di quelli che richiedono la massima attenzione. A Fasano sbarcano le giovanissime atlete del Club Italia, la formazione della Federazione Italiana Pallavolo nata da una storica intuizione di Julio Velasco. Un progetto che, negli anni, ha dimostrato di essere una vera e propria fucina di campionesse, contribuendo alla crescita di pilastri della Nazionale maggiore come Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi e Sarah Fahr, oltre a decine di atlete che oggi militano stabilmente nei campionati di A1, A2 e A3.

Il Club Italia rappresenta uno degli investimenti più significativi della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l’eccellenza e il vivaio giovanile. Gestito direttamente dalla federazione, il team non risponde alle logiche dei club commerciali: non insegue sponsor o risultati di classifica immediati, ma persegue obiettivi formativi e strategici a medio-lungo termine:

· Sviluppo tecnico e individualizzato: Offrire alle atlete più promettenti d’Italia un programma di specializzazione tecnica, fisica e di ruolo all’avanguardia. [1, 2]

· Confronto agonistico di alto livello: Far misurare le giovani promesse (tutte nate tra il 2008 e il 2009) contro roster adulti e strutturati in Serie A2 per accelerarne la crescita e la tenuta mentale in situazioni di stress agonistico. [1, 2]

· Ricambio generazionale: Identificare il talento su scala nazionale per garantire una continuità di eccellenza e rifornire costantemente le Nazionali giovanili e la Nazionale maggiore.

Per la stagione 2026/2027, il gruppo di 14 atlete è affidato alla guida tecnica di Juan Cichello, affiancato da Monica Cresta e Gabriele Antola, sotto la costante supervisione del CT della Nazionale femminile Julio Velasco.

In questo avvio di campionato, le azzurrine guidano diverse statistiche di squadra:

· Punti realizzati: 246 (prime in A2)

· Muri vincenti: 39 (prime in A2)

· Ace messi a segno: 15 (seconde nella classifica generale)

A livello individuale spiccano Stella Caruso, terza miglior realizzatrice del campionato con 59 punti, e Letizia Feriozzi, seconda nei muri vincenti. Il Club Italia si presenta in Puglia in virtù di due vittorie (l’ultima contro Trento) e una sconfitta, in un percorso caratterizzato da match maratona finiti tutti al tie-break.

Dall’altra parte della rete, la Olio Pantaleo Fasano si presenta a questo appuntamento con un rinnovato spirito vincente e una consapevolezza nei propri mezzi decisamente rafforzata. Il roster fasanese, ben mixato tra l’esperienza delle veterane e la freschezza delle più giovani, sta trovando la chimica perfetta, potendo contare anche su una Piia Korhonen in stato di grazia.

A suonare la carica in vista del match è proprio l’opposta finlandese:

“Domenica giocheremo di nuovo in casa e questa volta affronteremo una squadra davvero alta e giovane. Hanno iniziato la stagione in modo forte, vincendo sia contro Trento che contro Messina. Dobbiamo essere concentrati in partita fin dal primo pallone. Ho molta fiducia nella mia squadra e, giocando con le nostre qualità, non vedo limiti a ciò che possiamo raggiungere insieme. Mi aspetto che domenica gli spalti si riempiano dei nostri rumorosi tifosi”.

A testimoniare l’importanza del match e il prestigio della piazza fasanese, sugli spalti ci sarà un ospite d’eccezione: il neo eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Vito Cozzoli.

Eletto al vertice della Lega lo scorso 29 settembre, Cozzoli è un profilo di altissimo spessore manageriale e istituzionale. Avvocato cassazionista barese e docente universitario alla LUISS e alla LUM (in Management dello Sport), vanta un curriculum di spicco: è stato Capo dell’Avvocatura della Camera dei deputati, Capo di Gabinetto al MISE e al Ministero del Lavoro e, soprattutto, Presidente e AD di Sport e Salute S.p.A. dal 2020 al 2023. Attualmente ricopre anche la carica di AD di Autostrade per lo Stato ed è Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

· Fischio d’inizio: Domenica, ore 17:00

· Arbitri dell’incontro: Gianmarco Annese e Marco Colucci

· Addetto al Video Check: Giuseppe Mancini

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