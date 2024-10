VALTUR BRINDISI-HDL NARDÒ: 63-76 (20-18, 38-32, 52-54, 63-76)

VALTUR BRINDISI: Guadalupi ne, Buttiglione ne, Laquintana 15 (5/8, 1/6, 4 r.), Arletti 6 (3/3, 0/1, 1 r.), Del Cadia 4 (1/1, 2 r.), Fantoma ne, De Vico 5 (1/2, 1/2), Radonjic 2 (1/3, 0/4, 3 r.), Calzavara 17 (2/5, 4/6, 4 r.), Allen 8 (1/5, 2/6, 3 r.), Ndzie 5 (2/4, 3 r.), Almeida 7 (2/4, 1/7, 4 r.). Coach: Dalmonte.

HDL NARDÒ: Woodson 18 (3/6, 4/9, 8 r.), Iannuzzi 16 (7/10, 7 r.), Stewart 14 (6/7, 0/1, 2 r.), Nikolic (0/1 da tre, 1 r.), Donadio 10 (5/6, 0/1, 7 r.), Thioune 3 (0/1, 1/2, 6 r.), Ebeling 6 (0/1, 2/4, 1 r.), Mouaha 14 (4/11, 1/6, 3 r.), Rapetti ne, Flores ne, Scarano ne, Kebe ne. Coach: Dalmonte.

ARBITRI: Giunta – Grappasonno – Coraggio.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 6/10, Nardò 6/8. Perc. tiro: Brindisi 25/63 (7/30 da tre, ro 9, rd 22), Nardò 31/57 (8/21 da tre, ro 4, rd 29).

Il primo derby pugliese della stagione di Serie A2 viene conquistato dalla HDL Nardò con il punteggio di 63-76. Un match in cui la Valtur si spegne in un secondo tempo da 25 punti con 3/16 al tiro dalla distanza, permettendo agli ospiti di volare sulle ali dell’entusiasmo e aggiudicarsi meritatamente la contesa in palio. Cinque uomini in doppia cifra per la squadra di coach Dalmonte, capace di azzannare la partita nel momento clou, mentre dal lato brindisino non basta la migliore prestazione di Laquintana da 15 punti a referto.

Esordio dal primo minuto per il neo arrivato in casa Valtur Brindisi, Ivan Almeida, schierato in quintetto al fianco di Calzavara, Allen, De Vico e Del Cadia. Il playmaker biancoazzurro Calzavara dirige i giochi in apertura d’incontro, Nardò mostra subito la migliore arma a propria disposizione, il tiro dalla distanza (11-8 al 5’). De Vico da una parte e Nikolic dall’altra commettono due falli personali a testa, costretti a tornare in panchina dopo pochi minuti. El Condor Almeida strappa gli applausi del suo pubblico dimostrando le sue abilità offensive che valgono il primo allungo Brindisi sul 16-8 al 7’. La reazione ospite non si attendere, Donadio e Stewart guidano la rimonta fino al 20-18 di fine primo quarto. La parte inziale del secondo parziale registra il break di 14-4 a favore della Valtur, abile a sfruttare la buona intesa dell’asse play/centro Laquintana-Ndzie (34-22 al 15’). Donadio ancora una volta guida la reazione neretina a dimezzare lo svantaggio all’intervallo lungo (38-32). Al rientro in campo Nardò aumenta l’intensità difensiva e mette la freccia del sorpasso al 26’ con un break di 11-1 (47-48) ispirato dal duo Mouaha-Stewart. Le percentuali dal campo della Valtur si abbassano drasticamente tanto da realizzare un solo canestro dal campo in sette lunghissimi minuti del terzo periodo (52-54). Con l’inerzia a sfavore, i biancoazzurri faticano enormemente e non si rialzano più dal torpore di un secondo tempo del tutto sottotono. Nardò sfrutta il momento e chiude definitivamente la contesa prendendosi meritatamente il palcoscenico nel primo derby pugliese della stagione.

Prossimo turno di campionato, domenica 3 novembre alle ore 18:00 in trasferta a Cento.

