Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazionale uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, si esibisce a Brindisi giovedì 18 novembre alle ore 19.00 (alla porta 18.30) nell’auditorio dell’Istituto Professionale “F. L. Morvillo Falcone”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Musicale “Nino Rota” nell’ambito della XXXVI stagione concertistica “BrindisiClassica”, prevede musiche di Brahms e Schumann: del primo saranno eseguiti i Tre Intermezzi per pianoforte op. 117 e Klavierstücke, op.118, del secondo, Tre Romanze, op. 28 e la Sonata n. 2 in sol minore, op. 22.

Nato a Bari nel 1963, Benedetto Lupo si è formato alla Scuola di Michele Marvulli, perfezionandosi poi con Sergio Perticaroli, Aldo Ciccolini, Carlo Zecchi, Nikita Magaloff, Jorge Bolet e Murray Perahia. Dopo il debutto a tredici anni con il Primo Concerto di Beethoven, Lupo si è affermato in numerosi concorsi internazionali, tra i quali il “Cortot”, “Robert Casadesus”, “Gina Bachauer” e “Terence Judd” a Londra. Decisiva alla sua affermazione in campo internazionale è stata la vittoria, conseguita nel 1989, al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn (USA-Texas), prima volta per un italiano. Da qui la collaborazione con le più importanti orchestre americane ed europee, che lo vedono ospite regolare nei maggiori templi della grande musica: Lincoln Center di New York, Salle Pleyel di Parigi, Wigmore Hall di Londra, Philharmonie di Berlino, Palais des Beaux Arts di Bruxelles, Festival di Tanglewood, Festival Internazionale di Istanbul, Festival “Enescu” di Bucarest e Tivoli Festival di Copenaghen. Recenti sono i debutti con l’Orchestra Nazionale della RTVE di Madrid e l’Orchestra da Camera di Mantova e l’acclamato ritorno alla London Philharmonic, alla Società del Quartetto di Milano e all’Orchestra Nazionale dell’Accademia di S. Cecilia.

Tantissime le incisioni per TELDEC, BMG, VAI, NUOVA ERA, ARTS. Nel 2005 è uscita una nuova incisione del Concerto Soirée di Nino Rota per Harmonia Mundi, che ha ottenuto numerosi premi internazionali, tra i quali il “Diapason d’Or”.

Benedetto Lupo è titolare della cattedra di pianoforte nell'ambito dei corsi triennali di perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, della quale è anche Accademico effettivo.

