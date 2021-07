Sabato 31 luglio, ore 20:30 (alla porta 20:00) – Chiostro ex Convento San Paolo Eremita – Brindisi

DUO VIOLINO E PIANOFORTE

Ferdinando Trematore violino

Angela Trematore pianoforte

Il Duo Federiciano, vincitore di numerosi premi come miglior formazione cameristica in competizioni nazionali e internazionali, chiude la prima parte della stagione concertistica “BrindisiClassica 2021” sabato 31 luglio alle 20:30 nel Chiostro San Paolo Eremita a Brindisi.

Costituito dai fratelli Ferdinando e Angela Trematore, rispettivamente al violino e al pianoforte, il duo propone un programma vario e impegnativo. In apertura due brani della musica italiana del primo Novecento: i «Tre canti» per violino e pianoforte di Pizzetti, che riflettono le caratteristiche della migliore produzione dell’autore e la «Sonata in si minore per violino e pianoforte» di Respighi, radicata nella tradizione romantica. Segue un’impegnativa composizione di musica contemporanea di Nicola Sani: «Raw», giudicata il vertice artistico assoluto raggiunto dall’illustre compositore ferrarese. Dopo il brano «From the Homeland JB 1:118» di Smetana, il concerto termina sulle note della rapsodia da concerto «Tzigane» di Ravel.

Ferdinando e Angela si esibiscono insieme fin da piccolissimi vincendo numerosi premi e borse di studio come miglior formazione cameristica in competizioni nazionali e internazionali. I due giovani musicisti sono ora ospiti come solisti e in formazioni cameristiche in importanti stagioni concertistiche e festival in Italia e all’estero (Lussemburgo, Madrid, Bruxelles, New York, Maastricht, Tel Aviv, Kassel e tanti altri paesi). Nel febbraio 2014 risultano essere la migliore formazione cameristica all’International Chamber Music Academy.



PRENOTAZIONI E Info

tel. 3389097290 / 3288440033 – www.associazioneninirota.it

Biglietti d’ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00