Venerdì, 8 luglio 2022 (ore 20:30) – Chiostro San Paolo Eremita – Brindisi

CONJUNTO EL DUENDE

L’energia e l’anima del Tango

Lorenzo De Castro fisarmonica, Felice Intini violino

Angelo Satalino chitarra elettrica, Francesca Perrone contrabbasso, Simona Stefano, pianoforte

Con la partecipazione straordinaria del pianista e compositore Gabriele Cavallo

Piazzolla e il “Nuevo tango” sono protagonisti dell’appuntamento musicale di venerdì 8 luglio (ore 20.30) nel chiostro San Paolo Eremita, che conclude la prima parte di “BrindisiClassica”, la stagione concertistica organizzata a Brindisi dall’Associazione Musicale “Nino Rota” sotto l’egida del Ministero della Cultura e con il patrocinio della regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi.

È in scena lo strepitoso quintetto giovanile “Cojunto el duende”, che impegna Lorenzo De Castro alla fisarmonica, Felice Intini al violino, Angelo Satalino alla chitarra elettrica, Francesca Perrone al contrabbasso, Simona Stefano al pianoforte e accoglie la partecipazione straordinaria del giovane pianista e compositore Gabriele Cavallo, più volte apprezzato dal pubblico in precedenti concerti.

L’evento è incentrato sull’energia e l’anima del tango nell’ampio repertorio di Astor Piazzolla, che Il gruppo è fortemente impegnato ad approfondire e divulgare per realizzare e proporre una nuova e diversa interpretazione. In particolare il gruppo, attraverso la sua singolare formazione e gli originali arrangiamenti, si propone di comunicare quel qualcosa di più poderoso, di originale e d’inquietante, che il compositore non ha scritto nello spartito per lasciarlo all’estro e alla sensibilità interpretativa dell’esecutore e che dagli addetti ai lavori è definito il “resto del testo”.

I brani in scaletta sono stati accuratamente scelti tra quelli più celebri e maggiormente idonei a mettere in risalto gli originali arrangiamenti le doti interpretative individuali e collettive. Nell’ordine, saranno eseguiti i brani: Invierno porteño, Tango del Diablo. Kicho, Ave María, Primavera porteña, Soledad, Camorra I, Fugata, Libertango.

L’ensemble Conjunto el Duende è composto di giovani concertisti formatisi nel Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli nel corso di Musica da Camera diretto dal Maestro Domenico Di Leo, noto pianista, camerista e operatore culturale, particolarmente impegnato nella divulgazione delle attività musicali e culturali.

I componenti l’ensemble si distinguono per talento, professionalità e, soprattutto, per la forte motivazione a mettersi in gioco nella produzione di spettacoli musicali innovativi e sperimentali nei contenuti e nelle forme. Le diverse recenti esperienze hanno consentito di raccogliere unanimi e lusinghieri consensi di pubblico e di critica: il gruppo, infatti, si è subito imposto all’attenzione del pubblico e delle istituzioni musicali del territorio per il talento e la professionalità dei giovani musicisti, per l’autentica motivazione e per l’assoluta novità dell’offerta musicale.

Tra le diverse recenti esibizioni particolarmente gratificanti sono state la partecipazione alla Festa Europea della Musica 2021 in occasione della programmazione estiva 2021 presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e quella agli Open Concerts Agimus tenutisi nel Teatro “Niccolò van Westerhout” di Mola di Bari.

INFO

Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – www.associazioneninorota.it

Posto unico € 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00