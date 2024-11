La squadra maschile della Brundisium VOLLEY è pronta ad affrontare la nuova stagione di Prima Divisione Maschile, e sarà guidata da un tecnico di grande esperienza e valore : Coach Tony Ciscutti.

Con un curriculum sportivo di tutto il rispetto, Coach Ciscutti è una figura conosciuta nel mondo della pallavolo, per la sua competenza e capacità d motivare e far crescere i suoi atleti .La sua carriera lo ha visto ricoprire ruoli importanti in diverse squadre, dove ha ottenuto successi e risultati significativi .

Grazie alla sua esperienza e alla sua visione strategica, sarà in grado di trasmettere alla nostra squadra l’entusiasmo, la determinazione e la disciplina necessari per affrontare il campionato con grinta e professionalità .

“ Essere parte di questa squadra è una grande opportunità. Sono entusiasta di lavorare con un gruppo di ragazzi motivati e pronti a dare il massimo. Con il giusto impegno e un lavoro di squadra, sono sicuro che raggiungeremo traguardi importanti”, ha dichiarato Coach Ciscutti .

Intanto, è stato diramato ufficialmente il calendario definitivo del campionato di Prima Divisione Maschile. Dopo settimane di attesa, possiamo finalmente conoscere le date che segneranno il cammino della nostra Brundisium Volley nella nuova stagione.

Il calendario prevede partite intense e appassionanti, con avversari di alto livello che promettono sfide emozionanti e spettacolari. Gli allenamenti e la preparazione stanno andando alla grande e la squadra è pronta ad affrontare ogni partita con la giusta carica.

La prima partita di campionato si terrà in casa, presso il nostro “amato” Palazumbo/Salvemini , il prossimo 23 novembre alle ore 18, dove affronteremo l’Imperial Volley Francavilla Fontana, un esordio che già promette emozioni forti.

In bocca al lupo ai nostri atleti, alla dirigenza, al nostro coach Tony Ciscutti, che guiderà la squadra con la sua esperienza e passione.

Questa stagione sarà sicuramente ricca di emozioni.

COMUNICATO STAMPA BRUNDISIUM VOLLEY