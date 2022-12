Si intitola “Buffa Musa” il nuovo album di Massimo Tormen.

Il nuovo lavoro discografico dell’artista brindisino consta di otto tracce piene di forza e vitalità con intrecci di chitarre, fiati e cori che si mischiano in un sound deciso, melodico e molto personale. Un ensemble musicale raffinato per un disco capace di offrire canzoni di estrema qualità e sostanza.

“Buffa Musa” di Tormen, rappresenta una delle più belle e interessanti novità discografiche pubblicate nell’ambito della scena musicale pugliese nel 2022.

L’album sarà presentato martedi 20 dicembre all’Old Porter Pub in via Garibaldi 83 a San Vito dei Normanni e giovedi 22 dicembre alle 21.00 presso il Caffè Letterario Nervegna in via Duomo a Brindisi.

Ad accompagnare Massimo Tormen (voce e chitarra) ci saranno Vito De Lorenzi (batteria), Nicola Pisani (basso) e Massimo D’Astore (chitarra elettrica). Ingresso libero