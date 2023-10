Un mezzo pesante si è ribaltato sulla strada statale 613 “Brindisi – Lecce” al km 17.500 all’altezza di Squinzano (Lecce) in direzione Brindisi.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa ed i mezzi in transito sono stati fatti uscire obbligatoriamente allo svincolo per Torchiarolo per poi rientrare dallo svincolo di San Pietro Vernotico.

Sul posto sono giunta le squadre Anas, le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico ed i vigili del fuoco che, a mezzo di un autogru, hanno rimosso il mezzo.

Il camion conteneva scarti di cantiere e imballaggi che hanno invaso la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche un’autoambulanza del 118 che ha condotto l’autista del mezzo, un 49enne della Campania, all’ospedale di Brindisi. L’uomo ha riportato un trauma al torace ma le sue condizioni non destano preoccupazione.