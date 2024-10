Salvare un oliveto salva la vita: nella ricorrenza del 30° anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Città dell’Olio ha pensato di dedicare l’edizione 2024 della Camminata tra gli olivi al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica.

Per questo, il Comune di Fasano, assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con la cooperativa Serapia, ha pensato di proporre, per domenica 27 ottobre, una passeggiata che condurrà i partecipanti a conoscere una lama costellata dalla presenza di meravigliosi alberi monumentali di Ogliarola salentina, alcuni dei quali oggetto di reinnesto per cercare di salvaguardarli dal disseccamento causato in primis dalla Xylella Fastidiosa.

Accompagnati dalle guide della cooperativa Serapia, Marialucrezia Colucci e Francesco Angiulli, si partirà dalla Stazione ferroviaria di Fasano ed in particolar modo dalla piazza antistante la stessa, ultimamente oggetto di una pregevole riqualificazione, intitolata a Oronzo Guarini, storico imprenditore dell’olio della prima metà del secolo scorso. Qui primeggia Palazzo Guarini, già Colucci: un gioiello architettonico la cui storia è legata a doppio filo proprio con gli antichi commerci di olio attraverso la linea ferrata.

Passeggiando lungo la nuova pista ciclabile, si raggiungerà la lama su citata per lasciarsi affascinare da quanto Cosimo Mizzi, attuale proprietario, ha sapientemente realizzato per la sua migliore valorizzazione, assieme ad un altro suo progetto imprenditoriale, Borgo Tufaia, antico casolare recentemente restaurato per una fruizione turistica di pregio. Sarà qui che, all’ombra di olivi secolari, si procederà alla degustazione guidata di tre olii differenti, apprezzandone le caratteristiche organolettiche e salutistiche. La passeggiata si concluderà, godendo della luce del tramonto, con pane, pomodoro Regina a filo, e olio evo.

Iniziativa gratuita. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Si consiglia di parcheggiare presso Viale Ponte di Cesare oppure presso Largo Oronzo Guarini

Appuntamento ore 14:45 in Largo Oronzo Guarini

Prenotazione obbligatoria: Infopoint Fasano, piazza Ciaia c/o Torre dell’Orologio, tel 080 4394182, tutti i giorni ore 10-13; 17- 20; domenica ore 10-13.

Fasano, lunedì 21 ottobre 2024

Ufficio Stampa

Città di Fasano