L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo, l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ed i funzionari dei rispetti Assessorati hanno effettuato un sopralluogo lungo il corso del canale Patri per verificarne le condizioni, anche in vista di un possibile cambio meteorologico, atteso per fine mese.

E’ stata riscontrata la presenza di abbondante vegetazione spontanea nel letto e sulle pareti del canale e questo – in caso di condizioni metereologiche avverse – potrebbe accentuare il rischio idrogeologico. Del resto, è una situazione che si è già verificata in passato e quindi bisogna intervenire in tempo utile.

Da qui l’inoltro di una nota con cui l’Amministrazione Comunale ha chiesto al Consorzio dell’Arneo (che si occupa della manutenzione del canale) di intervenire con effetto immediato.

In caso contrario – così come ribadito dagli Assessori Elmo e Antonucci – l’ente locale agirà in danno, a tutela della incolumità dei cittadini di Brindisi.