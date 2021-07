La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di comunicare che Gianmarco Capoccia, già assistente allenatore della squadra da tre stagioni, assumerà il ruolo di vice allenatore nel prossimo campionato cementando ulteriormente il forte lavoro di collaborazione con l’head coach Antonio Cristofaro, sia in casa Dinamo che con il settore giovanile della Happy Casa Brindisi. “Sono pronto per affrontare questa nuova sfida – dichiara Gianmarco – e ringrazio Antonio e tutta la società per la fiducia accordatami”.

Il ruolo di assistente allenatore verrà ricoperto da Marco Lozito, ex giocatore Dinamo sia nella fortunata stagione 2016/17 terminata con la promozione in serie D che nel campionato successivo. Marco, entrato nel cuore dei tifosi per la sua grinta ed il suo attaccamento alla squadra, si cimenterà per la prima volta in questo nuovo ruolo con il solito entusiasmo e la passione che aveva anche da giocatore: “Tornare nella famiglia Dinamo – commenta Marco – è una sensazione speciale perché mi sono sentito da sempre uno di loro. Inizio questo nuovo cammino e questa nuova avventura con la voglia di dare il massimo e, perché no, portare un po’ quello spirito di quella squadra che vinse il campionato nel 2017. Grazie alla Dinamo per questa possibilità e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Conferma invece per il preparatore fisico Enzo Battista, una colonna insostituibile nell’organico societario. Il “Prof” anche nel prossimo campionato guiderà la squadra per prepararla alla migliore condizione atletica. Amato da tutti i giocatori per il suo carattere gioviale, il suo carisma e la sua professionalità. “La Dinamo per me è una grande famiglia e continuare a collaborare con una società di amici sempre disponibili in ogni momento della giornata è un valore aggiunto per tutti”.

Infine, ma non per ultimo, la società vuole esprimere un ringraziamento particolare a coach Danilo Liuti, che per ben cinque stagioni ha vestito la maglia della Dinamo come vice allenatore prima con coach Gigi Santini e successivamente con Antonio Cristofaro che, per motivi lavorativi, ha deciso di non proseguire la sua collaborazione. All’amico Danilo un affettuoso e sentito GRAZIE per tutto quello che ha fatto per la nostra società dentro e fuori dal campo. Ricordi indelebili di stagioni strepitose e vittorie che portano anche la sua firma!

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi