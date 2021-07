I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 20enne brindisino, per oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, i militari, nel corso della contestazione di una violazione del Codice della Strada eseguita nei confronti del giovane che aveva parcheggiato l’autovettura nell’area riservata ai disabili, sono stati oltraggiati dal trasgressore con frasi ingiuriose.

A Fasano, i Carabinieri della locale Compagnia – Sezione Radiomobile, unitamente ai colleghi della Stazione di Cisternino, hanno proceduto all’arresto di un 55enne del luogo, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo che si trovava presso uno dei lidi della zona balneare di Torre Canne, in stato di alterazione psicofisica, ha colpito con un calcio alla gamba uno dei militari e minacciato e oltraggiato altri Carabinieri intervenuti per calmarlo, su richiesta di uno degli steward del lido. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dall’Autorità Giudiziaria