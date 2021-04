Il grido di protesta nella nostra Regione “IO apro” sembra incessante, e se da un lato posso ben capire la sofferenza che la maggior parte delle attività produttive stanno ormai patendo da oltre un anno, dall’altro non posso far finta che l’emergenza sanitaria sia finita- queste le parole di Cosimo Damiano Carlucci Presidente della unione Artigiani Italiani e delle PMI Regione Puglia.

Sono sempre stato al fianco delle imprese più di ogni altro le ho sostenute ed aiutate, dai protocolli anticontagio alla formazione dei loro collaboratori, ma vi assicuro che questo è realmente l’ultimo miglio che ci separa dalla libertà. Il piano vaccinale ormai è partito con numeri sempre crescenti e sono sicuro che già dai primi giorni di maggio torneremo ad una vita normale.

Sicuramente di errori ne sono stati fatti molti in quest’anno ma ora mi sento in dovere di chiedervi un un ultimo sacrificio.

Nelle prossime ore invierò una nota al Presidente Emiliano per pianificare le riaperture, per chiedere indennizzi Regionali e altre forme di sostegno e finalmente torneremo alla nostra vita, ma ricordiamo tutti che la salute è il bene più prezioso che abbiamo, troppi nostri amici e colleghi non ce l’hanno fatta. È proprio per rispetto a loro che vi esorto a fare l’ultimo sforzo.

Comunicato stampa Unione Artigiani Italiani Puglia

Cosimo Damiano Carlucci

UAI Puglia