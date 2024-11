In questi giorni, anche a seguito dell’ultimo ripetitore telefonico installato all’interno del nostro centro abitato, il COMITATO NO ALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO di Carovigno ha completato il percorso di accesso agli atti relativi al ripetitore presente nel rione Conella.

L’occasione è stata significativa per rinnovare all’Assessorato di riferimento del Comune di Carovigno e agli Uffici competenti, il nostro impegno e la nostra caparbietà nel contribuire alla formulazione e approvazione al più presto di un regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione.

Regolamento che deve disciplinare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile, nonché l’adeguamento, lo spostamento e l’esercizio degli stessi.

Non si può più aspettare, Carovigno non può essere il far west delle compagnie telefoniche!

Determinati e motivati a mettere in campo tutte le iniziative necessarie al miglioramento di vita e di salute dei cittadini, assistiti da uffici legali competenti in materia, convocheremo in questi giorni un dibattito pubblico con la cittadinanza per favorire una maggiore consapevolezza della sensibilità ambientale e dell’inquinamento elettromagnetico.

COMITATO NO ALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO