Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro”. Dopo il grande successo e gli apprezzamenti per questa 29ª edizione, è arrivato il momento di Caterina Fiume, che sarà ospite del festival in piazzetta Cattedrale nel centro storico della Città Bianca. A dialogare con l’autrice ci sarà il giornalista e vice presidente dell’associazione “Una Valle di Libri”, Francesco Roma.

La rassegna prosegue, e il direttore artistico annuncia una nuova data per “Un’emozione chiamata libro”: “Abbiamo un nuovo appuntamento fissato per il 1º agosto 2024,” afferma Flavio Cellie, “sarà con noi Serena Dandini, che dialogherà con la presidente onoraria e fondatrice del festival, Anna Maria Mori. L’appuntamento è fissato per le 20:00.”

Prossimi appuntamenti: il 18 luglio, nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio all’attualità con Carlo Cottarelli, che dialogherà con il capo della comunicazione della Regione Puglia, Rocco De Franchi, sul suo nuovo libro edito da Mondadori, “Dentro il palazzo”. Il 20 luglio, sempre nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio alla musica con il giornalista e conduttore radiofonico Luca De Gennaro, che presenterà, insieme al cantautore Emanuele Barbati, il libro edito da Rizzoli Lizard “Generazione Alternativa”. Il 23 luglio, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, Gianmaria Volpato, presenterà il suo primo romanzo dal titolo “Stagno” (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista del TG2, Carola Carulli.

Un ringraziamento ai sostenitori del nostro progetto: Banca di Credito Cooperativo Ostuni, Telcom – Vasar, Pace Gioielli, Masseria Traetta, RH Rent e RentBeat.

Partner del progetto: Museo della Civiltà Preclassiche, Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello e Typicus.

Il libro

Cosa succede se un evento tragico, inaspettato e ineluttabile entra di forza nella vita di quattro giovani amici? Resteranno gli stessi o cambieranno per sempre? 1983. Paolo, Giacomo, Fabio e Vanni, legati da una profonda amicizia, si ritrovano ogni sera al bar di Rino Lo Zozzo, sulla piazzetta n’ bacc o mar. Bevono Peroni, chiacchierano, fumano, si divertono, a volte litigano, s’innamorano. Fino alla sera del 18 luglio che stravolgerà irrimediabilmente le loro vite. Nel 2010, grazie a un messaggio inatteso, si ritrovano di nuovo insieme: uno di loro è pronto a dire la verità su ciò è che accaduto quella notte di ventisette anni prima. Si può sopravvivere a un evento tragico, ma l’anima non sarà mai più la stessa.

Il Festival “Un’emozione chiamata libro”

“Un’emozione chiamata libro” è una rassegna letteraria che vanta una consuetudine trentennale, resa tale grazie alla sensibilità di autori il cui prestigio letterario è unanimemente riconosciuto, come Luciano De Crescenzo, Dacia Maraini, Corrado Augias, Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro, Domenico Starnone, Sebastiano Vassalli, Leonardo Mondadori, Cristina Comencini, Melania Mazzucco, Daria Bignardi, Simonetta Agnello Hornby, Magdi Allam, Marino Bartoletti, Marco Travaglio, Nicola Gratteri, Gaia Tortora, Antonio Caprarica e molti altri, per un totale di oltre trecento autori. Pertanto, rappresenta l’evento più significativo della programmazione culturale della città di Ostuni. Il festival “Un’emozione chiamata libro” nasce nel 1995, per volontà dell’amministrazione comunale dell’epoca che ebbe l’illuminazione di affidare la direzione artistica alla giornalista Anna Maria Mori, essa stessa autrice di best-seller nonché giornalista di punta de “La Repubblica”. Dal 2022 il festival letterario è curato dall’associazione “Una Valle di Libri”.

L’organizzazione dell’associazione “Una Valle di Libri”

Il Festival “Una Valle di Libri”, nato nel 2020, è un format letterario itinerante che si svolge in un contesto territoriale circoscritto ma di ampio respiro paesaggistico: la Valle d’Itria (Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Martina Franca, Locorotondo e Alberobello). L’associazione culturale “Una valle di libri”, nata nel marzo del 2022 grazie a un’idea di Flavio Cellie, subito condivisa con un gruppo di amici ‘bibliofili’, ha nel proprio statuto fondativo la sua essenza e la sua finalità: promuovere eventi letterari condividendone l’organizzazione con autori e moderatori.