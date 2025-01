Questa mattina i lavoratori dell’indotto di Versalis si sono riuniti in assemblea all’esterno del petrolchimico per avere risposte in merito al loro futuro.

Condividiamo le loro preoccupazioni, già espresse dall’On. Claudio Stefanazzi nel suo intervento sul tema alla Camera dei Deputati, in quanto la chiusura di linee di produzione con poco preavviso e le previsioni del blocco del cracking senza una chiara strategia di rilancio della produzione sostenibile e per la salvaguardia dei posti di lavoro segnano una svolta che avrà ripercussioni negative.

Il piano industriale presentato qualche settimana addietro non da’ alcuna certezza sui tempi e sulle modalità della riconversione e soprattutto non garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali proprio dei lavoratori dell’indotto.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai lavoratori e nel frattempo solleciteremo il presidente della task force regionale, Leo Caroli, ad attivare il necessario confronto istituzionale con Eni e Versalis per avere risposte e garanzie per il futuro produttivo del sito e per il mantenimento di tutti i livelli occupazionali.

I consiglieri comunali Francesco Cannalire, Lino Luperti, Alessio Carbonella, Michelangelo Greco, Denise Aggiano, Alessandro Antonino, Diego Rachiero, Giampaolo D’Onofrio