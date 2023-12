Lunedì 18 dicembre al Teatro Kennedy di Fasano, alle ore 20.30, andrà in scena la divertente e tagliente Chiara Francini che con Alessandro Federico interpreterà Coppia aperta quasi spalancata, di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi.

Un testo scritto quarant’anni fa in piena epoca della contestazione e del femminismo, momento storico in cui venivano approvate le leggi sul divorzio, sull’aborto e sull’annullamento del delitto d’onore, una commedia che sembra concepita ora, che analizza i meccanismi della coppia e li propone attraverso ritmi e dialoghi serrati.

«Per questo nuovo appuntamento a teatro – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – si cambia completamente registro nello spirito della nostra proposta culturale, l’esuberante ed eclettica Chiara Francini particolarmente apprezzata da un pubblico intergenerazionale ci condurrà a riflettere su tematiche molto attuali relative alle dinamiche di coppia, ma lo farà nel suo stile leggero e contemporaneamente profondo, scanzonato e nello stesso tempo serio ed impegnato, sono molto contenta per la significativa presenza di giovani e giovanissimi a teatro che sono certa apprezzeranno questa proposta in particolare».

Sinossi

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame la descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile in cui tutti ci si riconoscono. Coppia aperta… quasi spalancata porta in scena la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Rappresenta uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.



Fasano, venerdì 15 dicembre 2023

Ufficio Stampa

Città di Fasano