September 21, 2026
Set 17, 2026    Posted by    news

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, 17 settembre 2026, ha approvato l’adesione del Comune, in qualità di partner, a tre proposte progettuali che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e alcuni istituti scolastici cittadini intendono candidare all’Avviso pubblico promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2025/2026”.

I progetti coinvolgono il mondo della scuola e quello della cultura e puntano a utilizzare il linguaggio audiovisivo come strumento di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Il primo progetto è quello del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano”, dal titolo “Sguardi d’incontro sulla Via Appia: identità, territorio e narrazione audiovisiva”. L’iniziativa è dedicata al rapporto tra identità, patrimonio e territorio lungo la Via Appia, attraverso la produzione e l’utilizzo di strumenti audiovisivi.

L’Istituto Comprensivo Statale Cappuccini candida invece il progetto “Ecoframe – Il cinema dei ragazzi per il futuro del pianeta”, che mette al centro il coinvolgimento degli studenti e le tematiche ambientali, utilizzando il cinema come strumento per riflettere sulla sostenibilità e sul futuro del pianeta.

La terza proposta è presentata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e si intitola “L’energia dei luoghi – Cantiere audiovisivo di memorie, paesaggi e sostenibilità da Brindisi al suo entroterra”. Il progetto propone un percorso attraverso memorie, paesaggi e temi legati alla sostenibilità, con uno sguardo rivolto a Brindisi e al territorio dell’entroterra.

Con l’atto approvato dalla Giunta, il Comune di Brindisi formalizza quindi la propria partecipazione ai partenariati delle tre candidature, mettendo a disposizione il proprio ruolo istituzionale a sostegno di iniziative che intrecciano formazione, cultura, cinema e valorizzazione del territorio.

Le proposte saranno ora sottoposte alla valutazione prevista dall’Avviso del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

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