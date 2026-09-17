La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, 17 settembre 2026, ha approvato l’adesione del Comune, in qualità di partner, a tre proposte progettuali che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e alcuni istituti scolastici cittadini intendono candidare all’Avviso pubblico promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2025/2026”.

I progetti coinvolgono il mondo della scuola e quello della cultura e puntano a utilizzare il linguaggio audiovisivo come strumento di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Il primo progetto è quello del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano”, dal titolo “Sguardi d’incontro sulla Via Appia: identità, territorio e narrazione audiovisiva”. L’iniziativa è dedicata al rapporto tra identità, patrimonio e territorio lungo la Via Appia, attraverso la produzione e l’utilizzo di strumenti audiovisivi.

L’Istituto Comprensivo Statale Cappuccini candida invece il progetto “Ecoframe – Il cinema dei ragazzi per il futuro del pianeta”, che mette al centro il coinvolgimento degli studenti e le tematiche ambientali, utilizzando il cinema come strumento per riflettere sulla sostenibilità e sul futuro del pianeta.

La terza proposta è presentata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e si intitola “L’energia dei luoghi – Cantiere audiovisivo di memorie, paesaggi e sostenibilità da Brindisi al suo entroterra”. Il progetto propone un percorso attraverso memorie, paesaggi e temi legati alla sostenibilità, con uno sguardo rivolto a Brindisi e al territorio dell’entroterra.

Con l’atto approvato dalla Giunta, il Comune di Brindisi formalizza quindi la propria partecipazione ai partenariati delle tre candidature, mettendo a disposizione il proprio ruolo istituzionale a sostegno di iniziative che intrecciano formazione, cultura, cinema e valorizzazione del territorio.

Le proposte saranno ora sottoposte alla valutazione prevista dall’Avviso del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.