Si arricchisce lo staff tecnico dell’Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024/2025 con la figura del Preparatore Atletico Ciro Colantonio, giovane brindisino che già in passato si affermava in altre discipline.

Laureato in scienze motorie, management delle attività motorie e sportive specializzandosi successivamente nel Volley, il Prof. Colantonio affiancherà coach Polimeno già da Agosto, Ciro determinato e pronto per questa stagione commenta” Sono felice di intraprendere questa nuova avventura qui all’Aurora Volley.

Da subito ho percepito un grande potenziale, tanta voglia di crescere e realizzare progetti importanti, concreti e a lungo termine.

Società volenterosa sono il motivo per il quale ho accettato questo lavoro, lavoro che si prospetta molto interessante e che porterà le ragazze, a livello atletico, davvero in alto, ne sono certo, ci sono tutti i presupposti per fare bene”