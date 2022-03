Nella seduta odierna la Giunta Comunale di Brindisi ha deliberato di presentare nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo 11 proposte progettuali per un totale di circa 140 milioni di euro.

I progetti riguardano:

1) Smart SEAty – Riqualificazione dell’ex collegio Tommaseo per la realizzazione di un polo dell’innovazione del mare (formazione, incubazione d’impresa, area eventi/congressi e alloggi/foresteria) dell’importo complessivo di Euro 30.000.000,00;

2) Seaverso – Recupero e valorizzazione della prima porzione dell’Isola di Sant’Andrea per la realizzazione di attività ricettive e servizi funzionali alla fruizione dell’area dell’importo complessivo di Euro 20.000.000,00;

3) CASERMA CONTEMPORANEA -Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Carafa D’Andria per la realizzazione di uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alla sostenibilità marina dell’importo complessivo di Euro 8.250.000,00;

4) IL GIARDINO DEL PORTO – Riqualificazione dell’ex deposito catene sulla sponda del Canale Pigonati nel porto interno dell’importo complessivo di Euro 3.252.255,40;

5) muSEAum – Brindisi sotto e sopra il mare- Riqualificazione dell’ex circolo nautico e rifugi antiaerei. Quartiere sciabiche dell’importo complessivo di Euro 3.500.000,00;

6) Riqualificazione integrata della costa nord – urbanistica, infrastrutture e mobilità dolce dell’importo complessivo di Euro 40.000.000,00;

7) Riqualificazione ecologica e paesaggistica della costa sud dell’importo complessivo di Euro 10.000.000,00;

8) Opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino dell’importo complessivo di Euro 16.000.000,00;

9) Costituzione di un Centro Ricerche e Formazione sull’Ambiente Marino (CRIFAM) nel Complesso ex Tommaseo dell’importo complessivo di Euro 4.351.198,81 (in come da scheda predisposta in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn)

10) Realizzazione della Ciclovia Adriatica dell’Alto Salento (tratto Brindisi – Carovigno) dell’importo complessivo di Euro 2.500.000,00 (in collaborazione con il Comune di Carovigno)

11) Intervento di mitigazione del rischio geomorfologico delle falesie costiere nella riserva naturale Torre Guaceto, dell’importo complessivo di euro 1.262.545,09 (elaborata dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto)