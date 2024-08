L’US Città di Fasano conferma ulteriori atleti under che hanno già fatto parte della rosa biancazzurra dell’anno scorso: si tratta del terzino sinistro Pasquale Iaia (classe 2006), del portiere Gabriele Semeraro (2008), del mediano Antonio Giancola (2006) e dell’esterno offensivo Antonio Quazzico (2005).

Iaia, protagonista nello scorso campionato Under 19 e convocato ad un test della Rappresentativa del Girone H insieme a Davide Martellotta dichiara: < >.

< >.

Comune il pensiero di Giancola, anch’egli tra le note positive del giovane team allenato da Vito Costantini: < >.

Soddisfazione anche per Quazzico, che, oltre ad essere stato protagonista di una prolifica stagione nella Juniores, lo scorso anno ha anche collezionato una presenza in Serie D: < >.

Si è svolto intanto nel pomeriggio di ieri il secondo allenamento congiunto del precampionato, con il Fasano superato al Vito Curlo per 2-1 dal Polimnia. Primo tempo positivo per i biancazzurri, passati in vantaggio con un calcio di rigore procurato da Giovanni Lupoli e realizzato da Tomas Bolzicco nel finale di frazione. Nella ripresa i baresi, prossimi all’inizio del campionato di Eccellenza, hanno poi rimontato con le reti di Lanzone nei minuti iniziali e di Manzari vicino allo scadere. I fasanesi, appesantiti dai duri carichi di lavoro, con il ritiro che si chiuderà il 14 agosto, avevano in precedenza, sul risultato di parità, sfiorato il goal con Alfredo Pussetto (traversa per lui).

Questi gli uomini schierati da mister Gaetano Iannini nel primo tempo del test contro il Polimnia: Lombardo, Mauriello, Lupoli, Penza, Onraita, Orlando, Losavio, Ganci, Bolzicco, Murgia, Signorile. Questi invece i protagonisti della ripresa: Semeraro (Palmisano), Ballatore, Martinez Cejudo, Santoro, Iaia, Kola, Baldé, Pussetto, Letizia* (Quazzico), Vasil, Cortes Caicedo*.

*Atleti non ancora ufficializzati o aggregati in corso di valutazione da parte dello staff tecnico.

UFFICIO STAMPA US CITTA’ DI FASANO