L’US Città di Fasano è prossimo ai primi impegni ufficiali della stagione 2024/25 e la rosa biancazzurra si arricchisce di un altro prezioso componente: è ufficiale infatti il tesseramento del centrocampista centrale classe ’98 Carlo Clemente. L’atleta, cresciuto nelle giovanili del Bari, ha poi indossato le maglie di Cassino, Team Altamura, Casertana, Brindisi, Fidelis Andria, Bitonto, Cjarlins Muzane e Tuttocuoio, collezionando circa 200 presenze tra Serie C e Serie D (tra campionato e Coppa).

Clemente, a disposizione di mister Gaetano Iannini già nel test precampionato con l’Atletico Aquaviva, in programma al “Vito Curlo” alle 18.30 di oggi, mercoledì 21 agosto, dichiara: << Sono contento di far parte di questa società che ha sempre dimostrato di saper lavorare bene in un campionato difficile come questo. Mi auguro di raggiungere gli obiettivi fissati dal club e cercherò di dare il massimo per ricambiare la fiducia che mi è stata data>>.

Sempre nella giornata odierna parte ufficialmente la campagna abbonamenti per assistere alle partite interne dell’US Città di Fasano del campionato di Serie D – Girone H 2024/25. Questi i prezzi in riferimento a ciascun settore:

• Curva Sud 110€ intero – 75€ ridotto;

(prezzo al botteghino per ciascuna gara 9€ intero – 6€ ridotto);

• Tribuna Laterale 150€ intero – 110€ ridotto

(prezzo al botteghino per ciascuna gara 13€ intero – 9€ ridotto);

• Tribuna Centrale 190€ intero – 150€ ridotto

(prezzo al botteghino per ciascuna gara 17€ intero – 12€ ridotto).

È possibile sottoscrivere l’abbonamento, entro martedì 3 settembre, recandosi negli uffici del Vito Curlo, in via Salvo D’Acquisto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.Per qualsiasi richiesta è, inoltre, possibile contattare negli stessi giorni e negli stessi orari Leo Recchia al 334 5756170.

I primi 20 che si assicureranno il proprio posto al Vito Curlo a prezzo vantaggioso, avranno anche in regalo una sciarpa biancazzurra.

Il ridotto è destinato agli under 17, alle donne, ed agli over 65. Gli under 12 entreranno invece gratuitamente.

Si ricorda sempre che i minori di 14 anni devono sempre essere accompagnati da un adulto munito di regolare titolo d’ingresso. La società, infine, si riserva il diritto di stabilire eventuali partite “Pro-Fasano” nelle quali non sono validi gli abbonamenti.

Fasano, 21 agosto 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara