Dal 15 dicembre 2024 sono ufficialmente attivi i servizi per l’iscrizione al “Rentri”, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per monitorare efficacemente la gestione dei rifiuti in Italia.

Attraverso una piattaforma web dedicata, il nuovo sistema digitale prevede che gli operatori del settore registrino e trasmettano periodicamente i dati relativi alla produzione, al trasporto e al trattamento dei rifiuti, sostituendo la documentazione cartacea con modelli digitali.

Di fronte a una tale novità sul piano normativo, la CNA di Brindisi organizza un seminario informativo sull’adesione al Rentri, che sarà l’occasione ideale per chiarire eventuali dubbi e gestire al meglio l’iscrizione al nuovo sistema digitale,con l’obiettivo di fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per procedere all’iscrizione in tempo utile e assolvere con consapevolezza agli adempimenti previsti.

Per agevolare gli operatori nella transizione digitale, infatti, è prevista un’implementazione graduale e a scaglioni che, dopo l’attivazione dello scorso 15 dicembre, vedrà il prossimo passaggio chiave fissato per giovedì 13 febbraio, termine entro il quale circa 70.000 operatori dovranno necessariamente iscriversi al Rentri. Inoltre, tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 e tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, saranno previste altre due finestre di adesione che coinvolgeranno migliaia di piccole e medie imprese del settore nella transizione al digitale.

L’incontro si terrà giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala Riunioni della CNA di Brindisi in Via A.B.Sabin 2 (Z.I), interverranno Sonia Rubini – Direttore della CNA di Brindisi e l’Avv. Simona Maniscalco – Consulente Ambientale.

E’ gradita la registrazione al seguente link:

https://forms.gle/kobNFAHE6dTf2vHy6

SEGRETERIA GENERALE CNA BRINDISI