Nell’assemblea del 28 maggio, che si è svolta nella sala Francigena della direzione generale della Asl Brindisi, le associazioni accreditate hanno eletto Giuseppe Di Giorgio come nuovo presidente del Comitato Consultivo Misto della Asl Brindisi.

Giuseppe Di Giorgio è presidente dell’Aism, associazione italiana sclerosi multipla sede di Brindisi e subentra a Flavio Dipietrangelo, che è stato alla guida del CCM per due mandati, nominato attualmente come vice presidente.

Come componenti della segreteria sono stati eletti Marzia Di Giulio (Fondazione Di Giulio), Ugo Calò (Protezione civile Croce Amica) e Laura Esperti (referente Urp della Asl Brindisi).

Il Comitato Consultivo Misto è attivo nella Asl Brindisi dal 2004, regolamentato da direttive regionali e istituito con l’obiettivo di garantire la partecipazione democratica del cittadino e disciplinare rapporti di collaborazione efficaci e continuativi con le associazioni, funzionali al miglioramento della qualità dei servizi.

Per aderire al Comitato, e partecipare alle attività dell’assemblea, è possibile presentare domanda con la modulistica scaricabile nella sezione dedicata sul sito istituzionale.

Si ringrazia Flavio Dipietrangelo, presidente uscente, per l’impegno di proficua collaborazione garantito in questi anni.

