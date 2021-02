Nella mattinata odierna si è insediata, presso il comune di Ostuni, la Commissione di accesso ispettivo, nominata dal Prefetto Bellantoni, previa delega dei poteri di accesso del Ministro dell’Interno.

La suddetta Commissione, composta da un Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Brindisi, dal Vicequestore Vicario della locale Questura e da un Ufficiale della Guardia di Finanza, opererà, con i poteri previsti dalla normativa vigente in materia di enti locali, per tre mesi, prorogabili, ove richiesto, per altri tre mesi.