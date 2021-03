Intorno alla mezzanotte di ieri 15 marzo, tre attività commerciali, il negozio di ottica “Occhiali F&P”, sito in via Appia, “Noha” ubicato in Corso Umberto e la profumeria “Boutique Amore”, sempre in corso Umberto, sono state oggetto di un tentativo di furto.

In tutti e tre i casi sono state danneggiate le vetrine, ma i malfattori non sono riusciti ad asportare nulla, grazie all’immediata attivazione dei sistemi di allarme e al conseguente intervento di istituti di vigilanza e Forze dell’Ordine – Sezione Volanti, Squadra Mobile e Nucleo Operativo Radio Mobile dei Carabinieri.

Gli accertamenti nell’immediato esperiti da Polizia di Stato e Carabinieri hanno condotto ad una prima attività di polizia giudiziaria che ha consentito il ritrovamento dell’autovettura, una Fiat Punto, utilizzata per il tentato furto presso l’esercizio commerciale “F&P” occhiali. A bordo del veicolo, risultato compendio di furto, sono stati rinvenuti oggetti e materiale utilizzati per perpetrare il reato.

La successiva attività ha dato, per il momento, riscontro negativo. Le indagini delle Forze dell’Ordine, proseguiranno al fine di individuare i malfattori.

Esprime grande preoccupazione il presidente f.f. di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, nell’apprendere la notizia degli ennesimi tentativi di furto con spaccata messe a segno da ignoti ai danni dei negozi Noha in corso Umberto, Boutique Amore in corso Garibaldi e Occhiali F&P i via Appia. Furti sventati grazie all’intervento delle guardie giurate di Sicuritalia.

“Il primo pensiero – prosegue – va naturalmente agli imprenditori e colleghi colpiti, cui va la nostra vicinanza e la totale solidarietà. In un momento come questo si tratta di una ulteriore ferita che fa ancora più male. Purtroppo tocca prendere atto che la situazione sicurezza continua a destare ancora preoccupazioni.

Ricordiamo ai colleghi che la Polizia di Stato di Brindisi ha attivato, da tempo, due numeri di telefono “dedicati” a disposizione dei commercianti per segnalare qualsiasi episodio sospetto, anche di poco conto. Tali numeri sono attivi 24 ore su 24. Raccomandiamo la collaborazione dei proprietari dei negozi affinché controllino l’efficienza e, nel caso, implementino le dotazioni di sicurezza (a partire dalle telecamere). Rinnoviamo altresi la richiesta al sig. Questore di Brindisi affinchè assicuri la presenza di una volante della Polizia nella intersezione tra i tre corsi principali dedicata al controllo notturno del centro cittadino”.

Per Confcommercio Brindisi: “Ancora una volta la criminalità organizzata ha colpito il settore del commercio nella città di Brindisi. Nel corso della notte, infatti, si sono verificate tre “spaccate” ai danni di un negozio di abbigliamento in corso Umberto, di una profumeria in corso Garibaldi e di un negozio di ottica in via Appia. A giudicare dalle dinamiche, è possibile che abbia agito un’unica banda nei tre casi. Il che conferma, purtroppo, che questi individui hanno potuto operare indisturbati, nonostante il lockdown imposto durante le ore notturne.

E’ evidente che siamo in piena emergenza-sicurezza, visto che non si riesce a garantire protezione neanche alle attività commerciali situate sui corsi principali dove, peraltro, si verifica il maggior numero di tentativi di furti.

La Confcommercio Brindisi pone con forza, quindi, l’esigenza di intervenire immediatamente a tutela dei commercianti, già colpiti da una crisi senza precedenti. Il tutto, attraverso l’effettiva entrata in funzione dell’intero sistema di videosorveglianza già disponibile e di un maggior numero di pattuglie a controllo della città durante le ore notturne“.