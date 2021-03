Condivido le preoccupazioni e le richieste di accelerare sulla questione rateizzazione approvata in consiglio comunale. Non si può rischiare di vanificare l’ottimo lavoro dell’assessorato urbanistica diretto egregiamente dal Prof. Borri e dall’ufficio guidato dall’architetta Carrozzo rispetto alla questione spinosa e annosa dei condoni che hanno preso in mano dopo anni di cecità e silenzio colpevole delle passate amministrazioni.

Condivido con i colleghi consiglieri la necessità di stimolare attraverso la commissione Bilancio l’attuazione dei propositi ma a nome del mio gruppo lo farò, come annunciato nella stessa commissione odierna, anche presso il Sindaco, affinché si provveda alla delibera di giunta che perfezioni l’atto di indirizzo approvato in consiglio comunale. E che lo si faccia senza attendere la nuova giunta, perché i cittadini abbiano risposte immediate rispetto alle rate in scadenza senza attendere i tempi di transizione della politica.

Una delibera di giunta che fissi non solo i criteri sull’effettivo stato di bisogno per accedere alla rateazione lunga degli oneri di urbanizzazione, ma anche le competenze degli uffici sulla verifica dell’esecuzione dei versamenti, che come ampiamente illustrato da Assessore e dirigente, non può essere demandato all’ufficio urbanistica.

Occorre andare incontro alle esigenze dei cittadini, occorre farlo in fretta e continuare il percorso intrapreso per il ripristino della legalità.

Anna Portolano

Cons. Comunale di Brindisi Bene Comune