CONFARTIGIANATO SUPPORTA LE PICCOLE AZIENDE PER IL RICONSOCIMENTO DI ATTIVITA’ STORICHE.

La Puglia celebra il suo patrimonio storico con una nuova delibera di riconoscimento delle imprese storiche.

Sono 37 le aziende del territorio brindisino che hanno ottenuto questo riconoscimento, 17 di queste assistite da Confartigianato Brindisi, per due di loro il riconoscimento più ambito quello di Bottega artigiana storica Patrimonio di Puglia e per una di Negozio storico Patrimonio di Puglia, queste aziende hanno superato i 70 anni continuativi di attività.

Sono 5 le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega artigiana storica di tradizione, queste aziende hanno superato i 40 anni di attività.

Le altre 9 hanno ottenuto il riconoscimento di bottega o negozio storico avendo superato i 30 anni di attività.

La Legge sulle attività storiche e di tradizione ci offre la possibilità di preservare il nostro prezioso patrimonio culturale e artigianale, consentendo a queste realtà di accedere a numerosi vantaggi come, ad esempio, le premialità sui nuovi bandi regionali di agevolazione agli investimenti aziendali tra cui i MiniPIA, ulteriori agevolazioni, premialità o riduzioni per tributi regionali, imposte e tariffe comunali, agevolazioni per i contratti di apprendistato, promozione nei circuiti turistici, promozione di percorsi di formazione specifici per titolari e dipendenti per tutelare l’identità delle attività storiche .

Confartigianato Brindisi è a disposizione per tutti i titolari di imprese artigiane , negozi, o ristoranti che volessero valutare il possesso dei requisiti per ottenere tale importante riconoscimento, si può fissare un appuntamento con il Segretario territoriale Rino Piscopiello telefonando al 328.8519445 oppure inviando una mail a t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it .

COMUNICATO STAMPA CONFARTIGIANATO BRINDISI