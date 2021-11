La Regione Puglia ha messo in campo “Custodiamo le imprese”, una forma di sostegno concreto al sistema delle micro-piccole e medie imprese pugliesi che hanno dovuto fronteggiare gravissime difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti consequenziali assunti dal Governo nazionale.

In particolare, questa forma di aiuto è rivolta a chi è stato costretto a sospendere la propria attività di impresa dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 (facendo registrare un minore fatturato di almeno il 30% rispetto all’anno precedente) e che non è stato destinatario di altre forme di sostegno da parte della Regione. Previsti ristori a fondo perduto fino a 25.000 euro.

“La Confcommercio di Brindisi – afferma il Presidente Anna Rita Montanaro – ha già attivato, per i commercianti che lo riterranno opportuno, tutti gli strumenti necessari a cogliere questa opportunità che, pur non essendo risolutiva, consente alle imprese di superare un’altra fase di questa terribile pandemia”.

“E’ davvero da apprezzare quanto sta facendo la Regione Puglia – aggiunge il Direttore Giuseppe Chiarelli – per rimettere in moto il comparto economico e produttivo dei nostri territori. Una politica di sostegni (molti dei quali promossi esclusivamente con fondi regionali) che è già servita per creare le condizioni ideali per una fase di rilancio”.

Di tutte le opportunità (sviluppo aziendale con il “Titolo II”, creazione di nuove imprese con “NIDI” e microprestito) per le micro-piccole e medie imprese (oltre che per i professionisti) riguardanti gli strumenti messi in campo dalla Regione Puglia se ne parlerà – su iniziativa della Confcommercio di Brindisi – giovedì 18 novembre, alle ore 15.00, nelle sale di Tenuta Moreno (Mesagne), alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e del Direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito.