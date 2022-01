Avrà luogo venerdì 21 gennaio, alle ore 16.00, presso la sede della Confcommercio di Brindisi (via Sabin, 2) un incontro del Sindacato Italiano Balneari (S.I.B.).

E’ prevista la partecipazione del Presidente nazionale del S.I.B. Antonio Capacchione, del Presidente provinciale Antonio Monaco e del Direttore della Confcommercio di Brindisi Giuseppe Chiarelli.

Esiste il rischio concreto che il Governo faccia un colpo di mano sulle concessioni demaniali e quindi è necessario mobilitare tutti i diretti interessati.

In Italia, come è noto, sono 30mila le aziende balneari, gran parte delle quali a conduzione familiare. Aziende la cui esistenza viene messa in discussione proprio dallo stato di incertezza riguardante la durata delle concessioni demaniali.