Di seguito l’intervento del Presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, sulla chiusura della redazione provinciale del “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

“La nostra associazione esprime sconcerto e rabbia per la decisione della proprietà de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, storico e prestigioso organo di stampa della Puglia e dell’intero sud, di chiudere la redazione provinciale di Brindisi, già trasferita a Lecce qualche anno fa, per esigenze economiche ed editoriali, insieme alle redazioni di quasi tutte le province pugliesi e dell’intera Basilicata. Sono personalmente amareggiato per questa scelta per due gravi motivi. Il primo riguarda il futuro dei tanti giornalisti professionisti, soprattutto quelli precari, e dei vai poligrafici, costretti al regime di cassa integrazione, con la funesta prospettiva di restare inoccupati. E in un territorio già penalizzato in fatto di occupazione, ciò non fa altro che ampliare la platea di persone, pur altamente formate e professionalizzate, in scita dal mercato del lavoro. Secondo, l’assenza di una completa impaginazione che interessi il nostro territorio farà mancare una autorevole voce critica e stimolante per gli aspetti politici, sociali ed economici di Brindisi e dei comuni dell’intero territorio. Perdere il diritto di tutti noi ad essere informati vuol dire stop alla crescita del territorio. Naturalmente, auspico un repentino passo indietro della proprietà del giornale.”