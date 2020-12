Si è tenuta l’Assemblea generale della Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea ha così votato:

– Fabiola La Grotta (FADI Aziende Riunite S.r.l. – Francavilla Fontana)

Presidente;

– Benedetto Lorusso (SRB S.p.A. – Brindisi)

Vice Presidente e Componente aggiuntivo in Consiglio Generale;

– Osvaldo Sacquegna (INDESIL S.p.A. – Brindisi)

Consigliere.

‘’Assumo questo incarico con grande entusiasmo e con l’obiettivo di tracciare un percorso che porti risultati e vantaggi al tessuto delle imprese dell’agroalimentare del nostro territorio. Metteremo in campo sinergie e collaborazioni reciproche nel convincimento che insieme si è più forti e si vince” – ha dichiarato il neo Presidente Fabiola La Grotta.

Attenzione particolare, in proposito, sarà rivolta alle aggregazioni di imprese, come strumento di crescita dimensionale necessaria per presentarsi sul mercato in maniera più solida e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato globale.