Nel primo pomeriggio odierno, durante i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Polizia di Stato traeva in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un quarantasettenne di Mesagne, M.A. con precedenti specifici.

In particolare, gli investigatori del Commissariato, unitamente alla Squadra Cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi, procedevano ad effettuare diversi controlli e perquisizioni nel centro cittadino. Proprio a seguito dei predetti controlli straordinari, veniva effettuata una perquisizione presso l’abitazione dell’odierno arrestato ove, ben occultati nell’appartamento e con il prezioso aiuto del cane antidroga “Yaki“ della Polizia di Stato, veniva rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente.

Nello specifico veniva sequestrata circa 60 gr di cocaina, una parte già suddivisa in 28 dosi, pronta già ad essere venduta ed immessa nel mercato cittadino, generando un guadagno di oltre 4000 euro per le casse della criminalità. Veniva inoltre rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di 380 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio, tutto debitamente posto sotto sequestro.

Il M.A. veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le formalità di rito e, visti gli elementi di reità raccolti e i precedenti specifici, veniva arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, per come disposto dal P.M. di Turno presso la locale Procura della Repubblica, tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.